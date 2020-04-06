В ОПУ відповіли на петицію щодо підписів Єрмака у Мінську

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Понеділок, 6 квітня 2020, 21:21

На сайті Офісу президента відповіли на петицію з вимогою відкликати підписи керівника Офісу президента Андрія Єрмака під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року.

Джерело: сайт петицій

Деталі: У відомстві відповіли, що президент Володимир Зеленський не має права відкликати підпис під документом, який підписали учасники ТКГ.

У Зеленського також зазначили, питання щодо створення так званої Консультативної ради потрібно обговорити та опрацювати із усіма учасниками Нормандського формату.

Дослівно: "Згідно з Конституцією України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

За результатами засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року було підписано робочий документ - Протокол, який носить декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків (виникнення зобов’язань сторін), у тому числі жодним чином не легітимізує суб’єктність ОРДЛО.

Протокол не є міжнародним договором, відтак уповноваження президентом на підписання/рішення про відкликання підписів під робочим документом не регламентовано законодавством".

Що було раніше: 13 березня стало відомо, що у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Чому це важливо: Росія 6 рік здійснює гібридну військову агресію проти України, анексувавши Кримський півострів та підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі військовою технікою та силами регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі в агресії та називає війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом України". Кремль постійно схиляє офіційний Київ до безпосередніх переговорів із бойовиками.

Передісторія:

  • Збройний конфлікт на сході України, спровокований Росією, триває з весни 2014 року. Для його врегулювання створено Тристоронню контактну групу, яка працює у Мінську (Білорусь).   
  • Мінські угоди включають у себе Мінський протокол від 5 вересня 2014 року (перші домовленості Тристоронньої контактної групи у Мінську про тимчасове перемир'я на сході України) та Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу від 12 лютого 2015 року.
  • Рада Безпеки ООН 17 лютого 2015 року схвалила цей комплекс заходів.

Українська правда
Теми: Офіс президента Андрій Єрмак Зеленський петиція Мінські угоди


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