Разумков анонсував нову позачергову Раду і назвав можливі дати

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Понеділок, 6 квітня 2020, 22:12

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися в четвер або п'ятницю.

Джерело: заява спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова в телеефірі, яку передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я думаю, що цього тижня також буде позачергове засідання Верховної Ради України. Я думаю, що це буде відбуватися ближче до кінця тижня. Можливо, четвер, можливо, п'ятниця (9 або 10 квітня - УП)".

Деталі: Він додав, що проведення позачергового засідання Ради багато в чому залежатиме від роботи профільних комітетів.

Теми: Верховна Рада Разумков Дмитро


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