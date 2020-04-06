У Зоні відчуження горять майже 20 гектарів трави
Понеділок, 6 квітня 2020, 22:58
Станом на 20:00 6 квітня проводиться гасіння пожежі трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками на загальній площі близько 20 га.
Джерело: пресслужба ДСНС
Деталі: Пожежу гасять у Котовському лісництві Зони відчуження та безумовного відселення поблизу смт Поліське, сіл Влодимірівка, Жовтневе та Рудня-Осошня.
До гасіння залучено 104 рятувальники. та 26 од. Техніки.
Вертоліт Мі-8 вже здійснив 19 скидів води, загальним об'ємом 38 тон.
Що було раніше: На Київщині поліція встановила зловмисника, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження.
Українська правда