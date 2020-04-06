Поліція почала карати людей без масок

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Понеділок, 6 квітня 2020, 23:49

Поліція вже склала перші адмінпротоколи за появу у громадських місцях без захисних масок на обличчі.

Джерело: повідомлення на сайті поліції

Деталі: За даними правоохоронців, після посилення карантинних заходів 6 квітня поліція усього склала 192 адмінпротоколи за порушення карантинних заходів.

Найбільше протоколів складено у Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та у Києві. Переважно правопорушення стосувалися відвідування громадянами парків та скверів, а також порушень умов самоізоляції.

У поліції наголосили, що спершу з людьми ведеться роз’яснювальна робота, і якщо правопорушники не дослухаються, на них складають адміністративні протоколи.

Також повідомляється, що в понеділок до несення служби було залучено близько 22 тисяч поліцейських та нацгвардійців. Зокрема сім тисяч співробітників задіяні безпосередньо для патрулювань у парках, скверах тощо.

Це піші і автомобільні наряди, перевірочні пункти, охорона лікувальних закладів та місць обсервації.

Зокрема, поліція контролюватиме дотримання карантинних обмежень біля культових споруд. Наряди будуть наближені до церков. Уже були проведені бесіди із представниками різних конфесій, і їм роз’яснили необхідність проведення богослужінь в онлайн-режимі.

Також правоохоронці стежитимуть, аби віряни не порушували норму щодо можливості збору в одному місці до 10 осіб і дотримувалися при цьому безпечної дистанції.

Зазначається, що за виявленні порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.

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Нагадаємо:

  • З понеділка, 6 квітня, в Україні забороняється рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також заборонено гуляти у парках.

Українська правда
Теми: карантин поліція штрафи коронавірус Covid-2019


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