Фінське посольство спростовує інформацію про чартери для українців

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Вівторок, 7 квітня 2020, 00:18

Інформацію про організацію чартерів до Фінляндії із українськими сезонними працівниками не підтверджують компетентні фінські органи.

Джерело: повідомлення посольства Фінляндії в Києві

Дослівно: "Нещодавно у фінських, а також і в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Фінляндія планує організовувати чартерні рейси, щоб українські сезонні працівники могли приїхати до Фінляндії. 

Однак, ця інформація не є підтвердженою фінськими компетентними органами".

Деталі: Водночас посольство обіцяє проінформувати громадян, якщо ситуація із подорожами до Фінляндії зміниться. 

Що передувало: 6 квітня у ЗМІ з’явилась інформація, що міністерство праці Фінляндії планує організувати чартери для доставки в країну сезонних сільгоспробітників з України. 

Українська правда
Теми: Фінляндія


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