Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Буковині за день виявили 28 випадків коронавірусу, 6 – у медпрацівників

Вівторок, 7 квітня 2020, 02:20
На Буковині за день виявили 28 випадків коронавірусу, 6 – у медпрацівників

6 квітня у Чернівецькій області підтвердили 28 випадків зараження коронавірусом, 1 особа померла. Хвороба підтвердилась у 6 медичних працівників та 2 дітей. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "У Чернівецькій області сьогодні, 6 квітня, офіційно підтверджено ще 28 випадків зараження коронавірусом. Серед інфікованих – двоє дітей віком 2 та 5 років, а також 6 медичних працівників".

Деталі: За словами очільника ОДА, загалом в області діагностували 248 випадків інфікування. 

"У обласній клінічній лікарні помер інфікований коронавірусом буковинець. 72-річний чоловік із Годилова Сторожинецького району тиждень лікувався вдома, перш ніж потрапив до медичного закладу", – повідомив Осадчук. Пацієнт перебував у реанімації та з вчорашнього дня був підключений до апарату штучної вентиляції легень. У хворого підтвердили пневмонію. Померлий також мав цукровий діабет. 

Загалом на Буковині жертвами коронавірусу стали 6 осіб. 

Окрім того, наразі 4 пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень. 

Що передувало: Станом на 9 ранку 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 38 летальних випадків, а 28 людей уже одужали.

Міністерство охорони здоров’я вирішило лише один раз на день оприлюднювати дані щодо захворюваності на COVID-19 в Україні.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЧернівецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
Усі новини...
Реклама: