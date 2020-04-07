На Буковині за день виявили 28 випадків коронавірусу, 6 – у медпрацівників

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Вівторок, 7 квітня 2020, 02:20

6 квітня у Чернівецькій області підтвердили 28 випадків зараження коронавірусом, 1 особа померла. Хвороба підтвердилась у 6 медичних працівників та 2 дітей. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "У Чернівецькій області сьогодні, 6 квітня, офіційно підтверджено ще 28 випадків зараження коронавірусом. Серед інфікованих – двоє дітей віком 2 та 5 років, а також 6 медичних працівників".

Деталі: За словами очільника ОДА, загалом в області діагностували 248 випадків інфікування. 

"У обласній клінічній лікарні помер інфікований коронавірусом буковинець. 72-річний чоловік із Годилова Сторожинецького району тиждень лікувався вдома, перш ніж потрапив до медичного закладу", – повідомив Осадчук. Пацієнт перебував у реанімації та з вчорашнього дня був підключений до апарату штучної вентиляції легень. У хворого підтвердили пневмонію. Померлий також мав цукровий діабет. 

Загалом на Буковині жертвами коронавірусу стали 6 осіб. 

Окрім того, наразі 4 пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень. 

Що передувало: Станом на 9 ранку 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 38 летальних випадків, а 28 людей уже одужали.

Міністерство охорони здоров’я вирішило лише один раз на день оприлюднювати дані щодо захворюваності на COVID-19 в Україні.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: коронавірус Чернівецька область


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