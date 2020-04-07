6 квітня російські найманці 8 разів обстріляли позиції українських військових із застосуванням забороненого "Мінськом" озброєння. Втрат серед складу Об'єднаних сил немає.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Окупанти також відкривали вогонь по наших опорних пунктах з озброєння бойових машин піхоти, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".

Деталі: Бойовики вели вогонь біля Павлополя, Кам’янки, Красногорівки, Старогнатівки, Авдіївки, Новозванівки та Новоолександрівки.

"Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню, після чого ворог відмовився від подальших провокацій наших підрозділів", – доповідають у штабі.

За даними розвідки наші підрозділи поранили одного російського окупанта.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у звіті.