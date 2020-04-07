Міністерство цифрової трансформації повідомило про запуск мобільної програми "Дій Вдома" для моніторингу режиму обов'язкової самоізоляції, на якій мають перебувати громадяни, що прибули з-за кордону, з підтвердженням або підозрою на зараження Covid-19.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У разі ігнорування цього режиму, Нацполіція має право накласти штраф, уточнили в прес-службі Мінцифри.

Згідно з інформацією відомства, додаток "Дій Вдома" протягом дня упродовж 14 днів надсилатиме зареєстрованим користувачам до 10 push-повідомлень. У відповідь на них необхідно буде зробити своє фото, під час здійснення якого вмикатиметься зчитування геолокації пристрою, на якому встановлено програму.

Застосунок "Дій Вдома" встановлюється на мобільний телефон користувача лише в тому разі, якщо працівники державних установ Міністерства охорони здоров'я епідеміологічного профілю встановили, що людина потребує самоізоляції, зазначено в повідомленні.

Таку людину реєструють у відповідній інформаційній системі як ту, що потребує самоізоляції. На мобільний телефон їй надсилають sms-повідомлення з посиланням для встановлення програми.

Після встановлення програми користувач має авторизуватися за допомогою номера телефону, за яким його внесли до відповідного реєстру осіб, котрі потребують карантину. Підтвердження номера телефону відбувається за допомогою sms-повідомлення з паролем для входу.

Наступним кроком користувач заповнює інформацію про місце самоізоляції. Після того як людина підтвердила своє прибуття в місце ізоляції, вона робить і надсилає після оповіщення своє фото через відповідну функцію в застосунку. Повідомлення про необхідність зробити фотопідтвердження приходить людині у випадковому проміжку часу. Фото, які людина надсилає під час карантину, перевіряють на відповідність за допомогою штучного інтелекту.

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров повідомляє у себе в телеграм-каналі, що Google вже опублікував додаток. Apple ще на модерації.

*** Раніше агентство роздало новину, що невикористання мобільного застосунку для контролю режиму обсервації та самоізоляції обкладатиметься штрафами.

В ній зокрема цитувався міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:

"Якщо буде порушено режим карантину, а невикористання додатку по суті буде порушенням режиму карантину, вже існують певні врегульовані суми штрафів, які людині потрібно буде заплатити".

Нагадаємо: Згідно з постановою Кабінету міністрів від 11 березня 2020 року №211, якщо людина порушує умови обов'язкової самоізоляції, її можуть притягнути до адміністративної відповідальності, що передбачає штраф від 17 тис. грн або кримінальну відповідальність.

Що передувало: Кабінет міністрів зобов'язав Міністерство цифрової трансформації в термін до 5 квітня 2020 року розробити і впровадити електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання самоізоляції і / або обсервації особами, які потребують зазначених протиепідемічних заходів.

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