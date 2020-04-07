Мобільний додаток для контролю режиму обсервації і самоізоляції запущено, його невикористання буде прирівнюватися до порушення режиму і спричинить накладення штрафів.

Джерело: віцепрем'єр міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телеканалу "Україна 24", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Федорова: "Протягом 14 днів людині буде приходити до 10 push-повідомлень на день. Потрібно буде зробити своє фото, і під час здійснення фотографії буде включатися геолокація. Якщо буде порушено режим карантину, а невикористання додатку по суті буде порушенням режиму карантину, вже існують певні врегульовані суми штрафів, які людині потрібно буде заплатити".

Деталі: Міністр цифрової трансформації також зазначив, що на цей час є три цільові аудиторії програми: люди, які повернулися з-за кордону і підлягають обсервації; хворі, які перебувають на домашньому лікуванні, а також особи з підозрою на коронавірусну хворобу.

Крім того, на сайті Мінцифри відзначається, що в додатку "Дія" також буде доступний сервіс push-повідомлень, які будуть надавати актуальну інформацію про поточний стан справ з протидії коронавірусу в Україні.

Через сервіс українцям стануть доступні повідомлення про актуальні рішення уряду, про введення обмежувальних заходів і умови карантину, а також практичні рекомендації щодо того, як убезпечити себе і своїх близьких від зараження.

Що передувало: Кабінет міністрів зобов'язав Міністерство цифрової трансформації в термін до 5 квітня 2020 року розробити і впровадити електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання самоізоляції і / або обсервації особами, які потребують зазначених протиепідемічних заходів.

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