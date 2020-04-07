У Prozorro розповіли, як Україна закуповує тести на COVID-19

Станом на 5 квітня в Україні через Prozorro закупили 44 320 тестів на COVID-19 на 14 мільйонів гривень, з них лише 4442 штук — ПЛР-тести.

Джерело: аналітика Prozorro, оприлюднена у вівторок

Дослівно: "З 25.03 по 4.04 включно придбали понад 27 тис. тестів. Для порівняння, з 1.03 по 25.03 закупили менше 17 тис. Закупівлі стають інтенсивнішими. І якщо 26.03 ще були області, в яких через Prozorro не закупили жодного теста, на початку квітня таких немає".

Деталі: Рекордсменом із закупівлі тестів є Київська область (понад 10 тис.). Активно їх купували також у Дніпропетровській (7,6 тис.) і Донецькій областях (5,5 тис.).

Не поспішають запасатися в Кіровоградській (90 тестів), Рівненській (140) і Сумській (145) областях.

У Миколаївській області, за даними Центру громадського здоров’я України, станом на 6 квітня не виявили жодного випадку захворювання на COVID-19. Цікаво, що в цій області перший договір про закупівлі тестів опублікували в системі 25.03.

90 % тестів, які закупили в Україні через Prozorro — це експрес-тести. Вони показують наявність у крові антитіл до вірусу. Тобто дають позитивний результат для людей, організм яких активно бореться з COVID-19, і тих, хто перехворів. Їх багато купують центри надання первинної медичної допомоги та звичайні лікарні.

Точно діагностувати коронавірус можна лише за результатами ПЛР-тестів, які встановлюють саме наявність вірусу, а не антитіл до нього. Їх переважно купують лабораторії.

46 % тестів (понад 20 тис. штук), які купили через Prozorro, поставили 5 компаній. З ними уклали 52 договори на суму 7,2 млн грн. Серед цієї п’ятірки, дві фірми фігурують у кримінальних провадженнях.

Зокрема, цікава компанія обіймає четверте місце за поставками тестів в Prozorro. ТОВ "АЛТ УКРАЇНА ЛТД" — фігурант декількох кримінальних справ, про які багато пишуть NashiGroshi. З них дві — стосуються закупівель.

ТОВ "Інкос лайн" — найбільший постачальник тестів через Prozorro — теж фігурує в кримінальному провадженні про розтрату. Цікаво також, що третє місце в нашому рейтингу найбільш успішних постачальників займає фірма-новачок ТОВ "МЕД ДІАГНОСТИК". З нею поки уклали лише один договір, проте на поставку 5 тисяч тестів на 1,4 млн грн.

До переліку найбільших постачальників тестів також потрапили компанії ТОВ "МРІЯ-МЕДІКАЛ" і КП "ФАРМАЦІЯ".

Нагадаємо: Станом на 7 квітня в Україні зафіксовано вже 1462 випадки захворювання на COVID-19, із них 45 – летальних, одужали після коронавірусу 28 осіб.

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