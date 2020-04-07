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Серед хворих на коронавірус на Кіровоградщині – 21 медик

Вівторок, 7 квітня 2020, 13:42
Серед хворих на коронавірус на Кіровоградщині – 21 медик

На Кіровоградщині лабораторним методом підтверджено 54 випадки захворювання на коронавірус, із яких 1 летальний, серед хворих – 21 медик.

Джерело: голова обласної державної адміністрації Андрій Балонь, якого цитує пресслужба ОДА

Пряма мова: "На COVID-19 захворіли 40 мешканців Кропивницького, шестеро мешканців Кропивницького району та троє мешканців Долинського району. Окрім цього, під час перебування в Кіровоградській обласній лікарні коронавірус підтвердили в пацієнтки з с. Мар'ївка Компаніївського району, 1 чоловіка з с.Паліївка Маловисківського району та 1 чоловіка з смт. Вільшанка. Вони продовжують перебувати на стаціонарному лікуванні".

Деталі: Серед хворих на коронавірус є і медики. Наразі йдеться про 18 працівників обласного госпіталю та трьох працівників обласної лікарні.

Загалом на Кіровоградщині 23 людини, хворих на COVID-19, мають легкий перебіг хвороби й перебувають вдома на самоізоляції. 30 людей госпіталізовані.

9 пацієнтів знаходяться у важкому стані з причин, не пов'язаних безпосередньо з COVID-19. Зокрема йдеться про серцево-судинні захворювання, політравми й кому. 17 пацієнтів - у середньому стані важкості, 4 пацієнта - у стані ближче до задовільного.

Нагадаємо: Станом на ранок 7 квітня в Україні зафіксовано вже 1462 випадки захворювання на COVID-19, із них 45 – летальних, одужали після коронавірусу 28 осіб.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

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Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019Кіровоградська область
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