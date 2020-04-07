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"Сільпо" запустить доставку продуктів додому

Вівторок, 7 квітня 2020, 14:17
Сільпо запустить доставку продуктів додому

Мережа продуктових супермаркетів "Сільпо", що входить в торгово-промислову групу Fozzy Group, запускає послугу доставки товарів додому.

Джерело: сайт мережі супермаркетів, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу

Дослівно з сайту: "Ще трохи – і стартуємо! Кур'єри вже напоготові, залишилися останні приготування. Щойно розпочнемо – ви одразу дізнаєтеся".

Деталі: Відзначається, що доставка буде здійснюватися тільки в межах міста.

"Сільпо" також запустив онлайн-передзамовлення продуктів з можливістю самовивозу з найближчого супермаркету.

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" в прес-службі рітейлера, в супермаркетах мережі вжили необхідних заходів безпеки: контролюють кількість відвідувачів в торгових залах, розклеїли розмітку, а співробітників забезпечили індивідуальними засобами захисту.

Мережа продовольчих супермаркетів "Сільпо" заснована в 1998 році. Станом на лютий 2020 року налічує 260 магазинів, включаючи чотири делікатес-маркети Le Silpo.

Fozzy Group – один з найбільших українських рітейлерів з близько 690 торговими точками на всій території країни. Станом на 2019 рік загальна площа магазинів Fozzy Group становила понад 1 млн кв. м.

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Передісторія: 

  • Станом на ранок 7 квітня в Україні зафіксовано вже 1462 випадки захворювання на COVID-19, із них 45 – летальних, одужали після коронавірусу 28 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинпродуктиторгівля
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