"Слуга народу" поки не може відмовитись від держгрошей на користь боротьби з COVID-19

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко наприкінці березня заявив, що політсила Зеленського відмовилася від держфінансування до кінця року, однак на практиці це рішення не втілено в життя.

Джерело: Bihus.info, Корнієнко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Журналісти Bihus.info звернули увагу, що заява про відмову від бюджетних грошей не надходила в Національне агентство з питань запобігання корупції, в компетенції якого приймати рішення. Та й погодити таку відмову тільки на рік не дозволяє закон.

Крім того, подібна заява голови партії "Слуга народу" не може бути реалізована в рамках чинного законодавства. Принаймні у такому вигляді, як про це заявлено.

Відмовитись від фінансування тільки на один рік неможливо. За законом фінансування отримується на весь період – тобто від виборів до виборів.

Дослвно НАЗК: "Таким чином, у разі отримання Національним агентством відповідної заяви та прийняття ним відповідного рішення, Національне агентство підготує звернення до Міністерства фінансів України про зменшення відповідного бюджетного призначення. Варто зауважити, що чинним законодавством не передбачено відмови від державного фінансування на певний період, а відтак наслідком вжиття Національним агентством вищезазначених дій є припинення державного фінансування партії не лише на один рік, а загалом на весь період такого фінансування".

Деталі: Bihus.info звертає увагу на інший варіант: не відмовлятися від отримання грошей, а після надходження спрямувати їх до Стабілізаційного фонду. Однак і ця благородна ідея не може бути втілена відповідно до законодавства, адже державне фінансування можна використати виключно на статутну діяльність політичних партій. Благодійність нею не є.

За даними порталу публічних фінансів e-data, у першому кварталі 2020-го "Слузі народу" надійшло від НАЗК 35 млн грн. на фінансування статутної діяльності. Інформації про подальші перерахування коштів з рахунків партії "Слуга народу" портал e-data не містить.

У коментарі УП сам Корнієнко підтвердив викладену журналістами інформацію, зазначивши, що наразі партія шукає виходи з правової колізії, але сказав, що політсила від своєї ідеї не відмовляється.

Пряма мова: "Ми проводимо правові консультації з НАЗК. Немає чіткої позиції, чи можна відмовитись на рік. За перший квартал вже перераховані ці кошти. Зараз ми ведемо роботу в двох напрямках. Перший: в рамках змін до бюджету ми звертаємось до уряду, до профільного комітету з проханням, можливо, зменшити на цю суму річне фінансування партії, яке заплановано в бюджеті. Але це теж такий варіант не дуже, бо якщо ми зменшимо цю суму, то НАЗК все одно потім буде змушене нам зменшити, але не не давати.

Другий варіант: спрямувати ці кошти самим до Стабілізаційного фонду. Ми зараз шукаємо механізм. Дійсно, в статуті партії немає благодійності і згідно із законодавством це неможливо, але політична партія може підтримувати об’єднання інших громадян. Ми зараз шукаємо правову платформу, щоб це було максимально чесно, відкрито і прозоро, і всі українці бачили, що ми робимо. Як тільки цей механізм буде знайдено, ми одразу про це повідомимо".

На уточнююче запитання, чи на момент попередньої заяви політсила не врахувала всі нюанси, Корнієнкко сказав:

"Це була політична заява і для нас важливо, щоб ті гроші, які держава виділяє на наше фінансування в цьому році а це близько 140 млн гривень, були спрямовані на боротьбу з коронавірусом. Яким чином ми зараз це зробимо юридично й фінансово.. ми знайдемо шлях не в обхід закону".

Додатково: У 2020 році, за даними НАЗК, державне фінансування на статутну діяльність отримують п’ять політичних партій – "Слуга Народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "ГОЛОС". На це у бюджеті передбачено понад 280 мільйонів гривень. З яких понад 140,5 мільйонів – на "Слугу народу".