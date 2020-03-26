"Слуга народу" відмовляється від держфінансування

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Четвер, 26 березня 2020, 16:12

Партія "Слуга Народу" відмовляється від державного фінансування на 2020 рік у розмірі  212,6 мільйонів гривень і просить, щоб держава направила ці кошти на засоби для медиків, які протидіють коронавірусу.  

Джерело: пресслужба партії 26 березня, заява глави партії Олександра Корнієнка

Пряма мова Корнієнка: "Ми просимо перенаправити всю суму бюджетного фінансування діяльності партії до стабілізаційного фонду, що створюється Кабінетом міністрів, та спрямувати ці гроші на потреби українських медиків, які борються сьогодні з пандемією коронавірусу".

Доповнюється...

Українська правда
Теми: Слуга народу Covid-2019 коронавірус гроші


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