"Слуга народу" відмовляється від держфінансування

Партія "Слуга Народу" відмовляється від державного фінансування на 2020 рік і просить, щоб ці кошти направили на засоби для медиків, які протидіють коронавірусу.

Джерело: пресслужба партії 26 березня, заява глави партії Олександра Корнієнка

Пряма мова Корнієнка: "Ми просимо перенаправити всю суму бюджетного фінансування діяльності партії до стабілізаційного фонду, що створюється Кабінетом міністрів, та спрямувати ці гроші на потреби українських медиків, які борються сьогодні з пандемією коронавірусу".

Деталі: Загальна сума, яку спрямували на фінансування партій у 2020 році, 212,6 млн гривень. "Слуга Народу" закликає інші партії вчинити так само: "За ці кошти країна зможе забезпечити медиків належною кількістю засобів індивідуального захисту, здійснити доплати за роботу в умовах пандемії".

Відзначається, що партія продовжить функціонувати за рахунок відшкодування коштів, які потратила на минулорічну парламентську кампанію, адже партії, які потрапили до Ради, отримали відшкодування витрат.

Крім того, перший квартал діяльності партій у цьому році уже профінансували.

У "СН" вважають, що цих коштів має вистачити, щоб фінансувати партдіяльність у 2020 році: "Доведеться "затягнути паски" та відмовитись від низки проектів. Але ці проблеми зараз є такими дрібними порівняно з тими викликами, що стоять перед Україною і українцями".

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