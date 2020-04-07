Перша сумчанка, в якої знайшли коронавірус, одужала

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Вівторок, 7 квітня 2020, 14:55

Перша жителька Сум, в якої 25 березня підтвердили коронавірусну інфекцію, поборола хворобу.

Джерело: брифінг Сумської ОДА, місцевий сайт 0542

Пряма мова в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ Володимира Збаражського: "Перша хвора, у якою був діагностований коронавірус, на сьогоднішній день здорова. Друге дослідження, яке ми провели, показало, що в неї немає вже відповідного вірусу.

Думаю, що вона уже може сьогодні, а може протягом 3 днів цього тижня. Вона може піти додому".

Деталі: За його словами, в осіб, які контактували з жінкою, коронавірусу не виявили.

Місцеве видання пише, що йдеться про 49-річну сумчанку співробітницю податкової інспекції, яка повернулася з відпустки з Праги 10 березня.

Коронавірус у жінки підтвердили 25 березня.

Збаражський повідомив, що наразі в області підтвердили 51 випадок захворювання: 25 випадків у Конотопському районі, 3 випадки у Сумах, 4 – в Охтирці, 2 – Тростянецький район, 4 – Шосткинський район, 13 – Кролевецький район.

2 випадки в області – летальні. 

Альона Мазуренко, УП
Теми: Суми коронавірус Covid-2019 Сумська область


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