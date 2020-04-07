МОЗ перевірить феномен Миколаївщини: жодного випадку COVID-19

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Вівторок, 7 квітня 2020, 15:39

У Міністерстві охорони здоров'я розглянуть питання, чому в Миколаївській області наразі не зареєстровано підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Джерело: заступник очільника МОЗ головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 7 квітня

Пряма мова: "Випадки підозри зареєстровані у всіх регіонах України, в той же час жодного випадку не зареєстровано в Миколаївській області. Тому в нас сьогодні працюють бригади медичних працівників, до складу яких входять представники Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також окремо від них працюють експерти-вірусологи, які їздять по всіх вірусологічних лабораторіях.

Тому феномен Миколаївської області буде також детально розглянутий: чому там не зареєстровані випадки (COVID-19). Чи це реальна картина, чи може ж у нас десь є порушення алгоритмів". 

Деталі: Про результати перевірки санлікар пообіцяв розповісти на брифінгу.

Нагадаємо: Станом на ранок 7 квітня в Україні зафіксовано вже 1462 випадки захворювання на COVID-19, із них 45 – летальних, одужали після коронавірусу 28 осіб.

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Українська правда
Теми: коронавірус Миколаївська область МОЗ


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