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Вітер знову роздмухав пожежу в Чорнобильскій зоні: до 35 гектарів

Вівторок, 7 квітня 2020, 15:57
Вітер знову роздмухав пожежу в Чорнобильскій зоні: до 35 гектарів

У Чорнобильській зоні відчуження внаслідок вітру площа лісової пожежі збільшилася до 35 гектарів.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Станом на 14:15 внаслідок пориву вітру сталося розповсюдження вогню по трав’яному настилу на 7, 8, 9 та 11 квартали Котовського лісництва площею до 35 га. До місця пожежі направлено 2 вертольоти Мі-8 ДСНС та планується передислокація 10 одиниць техніки та особовий склад з території Житомирської області".

Деталі: Пожежні літаки (АН-32П) здійснили 9 скидів - 72 тони води.

Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівень потужності еквівалентної дози гамми випромінювання – 0,021 мР/год.

Нагадаємо: Ліквідація пожежі в зоні відчуження триває з 4 квітня. 6 квітня полція Київщини заявила про встановлення зловмисника, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження.

Українська правда

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Теми: пожежаЧорнобиль
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