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Перенесення КС у Харків відмежує його від олігархів і криміналітетів – представник Зеленського

Вівторок, 7 квітня 2020, 16:17
Перенесення КС у Харків відмежує його від олігархів і криміналітетів – представник Зеленського

Представник президента у Конституційному суді підтримує законопроєкт щодо змін у законі про КС і проситиме Раду його підтримати, а пропозиція перевезти Суд у Харків – відмежує суддів від впливу.

Джерело: представник президента Володимира Зеленського в КС, народний депутат Федір Веніславський, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Харків – давня юридична столиця України, з потужним інтелектуальним потенціалом, з найбільшою концентрацією вчених-правознавців, із хорошими традиціями проведення різних юридичних наукових форумів. Тому перенесення КС саме туди - цілком обґрунтована пропозиція.

Розташування КС не в столиці держави є звичайною практикою для багатьох західних країн. А нинішнє приміщення КС, на мій погляд, можна буде запропонувати розглянути президенту Володимиру Зеленському як один із можливих варіантів розміщення нового Офісу президента".

Деталі: На його думку, переїзд КС у Харків територіально дистанціює Суд від інших органів публічної влади та від різних політичних сил.

Веніславський заявив, що "напередодні ухвалення КС важливих рішень деякі судді чомусь систематично їздять на аудієнції і до колишніх урядовців, за часів яких їх призначали на посади, і до олігархів, а також до відомих кримінальних авторитетів".

Представник Зеленського підтримує ідею надання щорічних відпусток всім суддям КС одночасно, "щоб в ухваленні рішень брала участь максимальна кількість суддів" і "ніколи не виникало проблем із кворумом".

Він також згоден і з тим, що КС обов'язково має ухвалювати рішення про продовження розгляду справ і пояснювати, чому протягом 6 місяців рішення не прийняли.

Нардеп вважає, що це "дисциплінуватиме суд" і не дозволить затягувати терміни розгляду справ, адже закон про люстрацію КС розглядав майже 5 років.

Також Веніславський підтримує пропозицію позбавити юридичних осіб права подавати конституційну скаргу.

Представник Зеленського зазначив, що вважає доцільними й інші пропозиції законопроєкту, і пропонуватиме у Раді їх підтримати.

Передісторія: 

  • Народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова подала до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується перевезти Конституційний суд України з Києва у Харків.
  • Серед інших пропозицій нардепа – відправляти усіх суддів у відпустку одночасно, у юридичних осіб пропонують відібрати можливість подавати скарги у КСУ, закріпити у законі те, що суддею КСУ не може стати людина, яка має іноземне громадянство.

"Українська правда" в Threads

Теми: КонституціясудКСзаконодавствоЗеленський
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