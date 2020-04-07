Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики атакували з безпілотника знімальну групу воєнкорів

Вівторок, 7 квітня 2020, 17:50
Бойовики атакували з безпілотника знімальну групу воєнкорів

Збройні формування Російської Федерації обстріляли знімальну групу цивільних воєнкорів поблизу населеного пункту Красногорівка. 

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ-17.

Внаслідок атаки БПЛА був пошкоджений автомобіль знімальної групи одного з телеканалів. Граната розірвалася за кілька метрів від автівки, внаслідок чого осколки влучили в бокове скло та кузов.

В салоні в цей час перебували представники ЗМІ та пресофіцер одного з підрозділів ОС, яка здійснювала їх супровід. Ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові діїбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
15:03
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
Усі новини...
Реклама: