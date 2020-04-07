Бойовики атакували з безпілотника знімальну групу воєнкорів

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Вівторок, 7 квітня 2020, 17:50

Збройні формування Російської Федерації обстріляли знімальну групу цивільних воєнкорів поблизу населеного пункту Красногорівка. 

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ-17.

Внаслідок атаки БПЛА був пошкоджений автомобіль знімальної групи одного з телеканалів. Граната розірвалася за кілька метрів від автівки, внаслідок чого осколки влучили в бокове скло та кузов.

В салоні в цей час перебували представники ЗМІ та пресофіцер одного з підрозділів ОС, яка здійснювала їх супровід. Ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав.

 

Українська правда
Теми: ООС бойові дії безпілотник


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