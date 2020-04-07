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Україна на порозі піку коронавірусної хвороби – МОЗ

Вівторок, 7 квітня 2020, 18:02
Україна на порозі піку коронавірусної хвороби – МОЗ

Україна наблизилася до піку розповсюдження коронавірусної хвороби Covid-19.

Джерело: відеозвернення міністра охорони здоров’я Максима Степанова, опубліковане в Телеграм

Пряма мова: "В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему".

Деталі: За його словами, кількість хворих на Covid-19 зростає настільки стрімко, що для надання їм допомоги не вистачає ані лікарів, ані ліків, ані місць в лікарнях.

Він зауважив, що така ж ситуація в багатьох країнах.

У зв'язку з цим, зазначив Степанов, наразі рано говорити про завершення карантину в країні.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019МОЗ
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