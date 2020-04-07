Україна на порозі піку коронавірусної хвороби – МОЗ

4055 переглядів
Вівторок, 7 квітня 2020, 18:02

Україна наблизилася до піку розповсюдження коронавірусної хвороби Covid-19.

Джерело: відеозвернення міністра охорони здоров’я Максима Степанова, опубліковане в Телеграм

Пряма мова: "В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему".

Деталі: За його словами, кількість хворих на Covid-19 зростає настільки стрімко, що для надання їм допомоги не вистачає ані лікарів, ані ліків, ані місць в лікарнях.

Він зауважив, що така ж ситуація в багатьох країнах.

Доповнюється...

Євген Кізілов, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 МОЗ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Говорити про завершення карантину зарано – міністр охорони здоров’я 7 квітня 2020, 17:59
У київському СІЗО нема дезінфекції, медзасобів, а їжа у коробках від оселедця – омбудсмен 7 квітня 2020, 17:37
У Британії різке зростання смертності від коронавірусу, понад 850 загиблих за добу 7 квітня 2020, 17:24
Усі новини
Головні новини
У Британії різке зростання смертності від коронавірусу, понад 850 загиблих за добу
Запрацював мобільний додаток для моніторингу самоізоляції
Перенесення КС у Харків відмежує його від олігархів і криміналітетів – представник Зеленського
"Слуга народу" поки не може відмовитись від держгрошей на користь боротьби з COVID-19
Усі новини
здоров'я

Овуляція це... Симптоми, як визначити, вирахувати та які є тести на овуляцію

поради

7 правил, які допоможуть розмежувати будні та вихідні в період карантину