Говорити про завершення карантину зарано – міністр охорони здоров’я

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Вівторок, 7 квітня 2020, 17:59

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що наразі рано говорити про завершення карантину.  

Джерело: звернення Степанова 7 квітня 

Пряма мова: "Говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано".

Деталі: За його словами, він розуміє, що сидіти 4 тижня вдома важко, але краще сидіти вдома здоровим, ніж захворіти.  

Він додав, що наразі Україна на порозі піку захворюваності.

Що було раніше: 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину.

З понеділка, 6 квітня, в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також заборонено гуляти у парках.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обмежувальні заходи почнуть послаблювати у кінці квітня: "Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту". 

Водночас, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть діяти, а для старших людей, студентів та школярів карантин продовжать.

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні оголошено карантин, який діє з 12 березня до 24 квітня щонайменше.
  • Влада спершу заборонила масові зібрання, далі зупинила громадський транспорт, а потім ввела ще жорсткіші обмеження – зокрема, не гуляти в парках, на дитячих і спортивних майданчиках. У Києві спортивні та дитячі майданчики закрили ще раніше.
  • 1 квітня Кабмін оприлюднив перелік нових обмежень: на час карантину заборонено перебувати без медичної маски у громадських місцях, ходити вулицями більше, ніж двом (за винятком супроводу дітей), відвідувати парки та сквери (за винятком вигулу собак), відвідувати спортивні й дитячі майданчики, проводити масові (більше 10 людей) заходи.

Альона Мазуренко, УП
Теми: карантин Covid-2019 коронавірус МОЗ


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