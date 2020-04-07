Говорити про завершення карантину зарано – міністр охорони здоров’я

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що наразі рано говорити про завершення карантину.

Джерело: звернення Степанова 7 квітня

Пряма мова: "Говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано".

Деталі: За його словами, він розуміє, що сидіти 4 тижня вдома важко, але краще сидіти вдома здоровим, ніж захворіти.

Він додав, що наразі Україна на порозі піку захворюваності.

Карантин в Україні оголошено до 24 квітня.

Що було раніше: 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину.

З понеділка, 6 квітня, в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також заборонено гуляти у парках.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обмежувальні заходи почнуть послаблювати у кінці квітня: "Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту".

Водночас, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть діяти, а для старших людей, студентів та школярів карантин продовжать.

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