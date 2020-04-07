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У МОЗ пояснили, коли будуть пом’якшувати карантин

Вівторок, 7 квітня 2020, 23:34
У МОЗ пояснили, коли будуть пом’якшувати карантин

Пом’якшувати обмежувальні заходи, запроваджені в Україні через пандемію коронавірусу, треба тільки в разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання.

Джерело: начальник відділу епіднагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров’я при МОЗ Роман Родина в ефірі hromadske

Деталі: За його словами, вже зараз є певна тенденція до зменшення кількості нових випадків інфікування. Родина вважає, що це доводить — карантині заходи "реально діють".

Але, на його думку, карантин ще зарано скасовувати, тому що наразі немає стійкої тенденції до зниження захворюваності.

Епідеміолог уточнив, що в разі реального зниження захворюваності питання пом’якшення карантинних обмежень буде розглядатися.

Пряма мова: "Якщо ми будемо бачити, що це стійка тенденція, яка не залежить від жодного фактору — вихідний день, не вихідний — то, звичайно, таке питання буде порушено (про пом’якшення карантину — ред.). Що треба робити для цього? Я хочу, щоби ми продовжували робити ті обмежувальні заходи, які зараз запроваджені".

Передісторія:

  • У вівторок міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі рано говорити про завершення карантину.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусМОЗ
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