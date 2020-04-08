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Мер Миколаєва відреагував на заплановану перевірку МОЗ

Середа, 8 квітня 2020, 00:11
Мер Миколаєва відреагував на заплановану перевірку МОЗ

Мер Миколаєва відповів на очікувану з МОЗ перевірку щодо правильності тестування на коронавірус.

Джерело: міський голова Олександр Сєнкевич під час вечірнього онлайн брифінгу, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Сєнкевича: "МОЗ підозрює, що ми робимо щось неправильно, що приховуємо, можливо, реальну ситуацію із захворюваннями на коронавірус. Тому наприкінці цього або на початку наступного тижня до нас приїде спеціальна комісія фахівців, яка перевірятиме наші дії. Ми їх чекаємо, нам приховувати нічого".

Деталі: Він також зазначив, що у Миколаєві щодоби помирає від 10 до 16 людей з різних причин. Але цей рівень смертності нічим не відрізняється від минулих років.

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Передісторія: У Міністерстві охорони здоров'я розглянуть питання, чому в Миколаївській області наразі не зареєстровано підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Теми: Миколаївкоронавірускарантин
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