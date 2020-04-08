Від коронавірусу за кордоном вилікувались 17 українців – МЗС

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Середа, 8 квітня 2020, 00:24

За кордоном 17 українців одужали від коронавірусної інфекції, отримують лікування – 174 громадяни.

Джерело: повідомлення МЗС у Facebook

Деталі: Українські громадяни лікуються в Італії, (121 людина), Греції (22), Польщі (4), Австріі (3), Німеччині (4) та в інших країнах.

У рамках системи "Захист" додому повернулись 14 624 наших громадян.

Кількість померлих від ускладнень українців не змінилась – 5 осіб.

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Нагадаємо:

  • Станом на 9 ранку 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки захворювання на COVID-19, із них 45 – летальних, одужали після коронавірусу 28 осіб.

Українська правда
Теми: МЗС коронавірус


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