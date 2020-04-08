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Бойовики приховують першу смерть від COVID-19 – МінТОТ

Середа, 8 квітня 2020, 00:55
Бойовики приховують першу смерть від COVID-19 – МінТОТ

Окупаційна влада в ОРДО приховує смерть хворого на коронавірус громадянина та офіційно визнає лише 6 випадків зараження.

Джерело: повідомлення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Дослівно: "Водночас, за наявною інформацією, 4 квітня у Центральній районній лікарні м. Амвросієвка помер громадянин, інфікований коронавірусом. Цей факт замовчується, відповідна медична документація вилучена".

Деталі: У Міністерстві також зазначають, що у місті Кадіївка, що знаходиться на території ОРДО, лікарі-вірусологи із Росії проводять щоденний огляд бойовиків так званого "армійського корпусу".

"При цьому, цивільне населення позбавлене належної медичної допомоги. Водночас, за інформацією МКЧХ, вже до кінця поточного тижня організація планує направити на Донбас нову партію гуманітарної допомоги, в тому числі і для боротьби з коронавірусом", – повідомили у пресслужбі. 

Окрім того, російське Міноборони має намір розміщувати хворих на COVID військових у тимчасово окупованому Севастополі.  

"Станом на 7 квітня російська окупаційна влада визнає 22 випадки зараження коронавірусом в Криму і 5 випадків у Севастополі. Ще близько 7 тис. осіб перебуває під різними типами спостереження через підозри інфікування", – заявляють у Міністерстві.

Також розглядається питання щодо можливості постачання гуманітарної допомоги в тимчасово окупований Росією Крим.

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Нагадаємо:

  • Українська влада поміщатиме на обов’язкову 14-денну обсервацію громадян, які в’їжджають із окупованих територій Донбасу та Криму, під час карантину у зв’язку з пандемією COVID-19.  

Українська правда

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Теми: МінТОТкоронавірусДонбас
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