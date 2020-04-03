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Людей, які приїдуть із ОРДЛО та Криму, також помістять на обсервацію

П'ятниця, 3 квітня 2020, 14:56
Людей, які приїдуть із ОРДЛО та Криму, також помістять на обсервацію

Українська влада поміщатиме на обов’язкову 14-денну обсервацію громадян, які в’їжджають із окупованих територій Донбасу та Криму, під час карантину у зв’язку з пандемією COVID-19.  

Джерело: зміни до постанови Кабінету міністрів від 11 березня (№211), внесені 2 квітня

Дослівно: "Установити, що обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів), які визначаються обласними, Київською міською державними адміністраціями, підлягають…

особи, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя через контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї –

крім співробітників Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітників акредитованих в Україні дипломатичних місій, зокрема тих, які провадять моніторинг ситуації та доставку гуманітарної допомоги населенню, що проживає на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою".

Деталі: Особи, які перетинають державний кордон, потраплятимуть на обсервацію, тобто вони перебуватимуть під наглядом медиків у визначеному місці.

Це не стосується дипломатів та консулів, представників міжнародних місій та організацій, акредитованих в Україні, а також членів їхніх сімей.

Також виняток буде для водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад – якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою.

На обсервацію також братимуть: людей, які не мають змоги дотримуватися самоізоляції і виявили бажання перейти до обсерватора (ізолятора); осіб, які двічі порушили умови самоізоляції.

Забиратимуть в обсерватор тих, хто контактував із хворими чи має ознаки інфікування COVID-19, але відмовляється від медичного обстеження. Це – за направленням лікуючого лікаря.

Діти, які не досягли 12 років, підлягають госпіталізації до обсерватора (ізолятора) разом з одним із батьків (опікунів).

Національна поліція буде супроводжувати транспортні засоби під час транспортування організованих груп людей (більше ніж 40 осіб) до обсерваторів (ізоляторів).

Особу з ознаками захворювання після обов’язкового медогляду можуть направити на самоізоляцію.

Моніторити додержання обсервації та самоізоляції планують за допомогою мобільного додатка, який Міністерство цифрової трансформації має доробити до 5 квітня.

Нагадаємо:

  • 2 квітня Кабінет міністрів ввів жорсткіші обмеження на час карантину, який діятиме до 24 квітня щонайменше. Зокрема, з 6 квітня забороняється перебувати у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, а також ходити більше, ніж по двоє (за винятком супроводу дітей).
  • 29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.
  • Раніше уряд України ввів обмеження на перетин адміністративної межі з анексованим Росією Кримом та лінії розмежування з окупованою частиною Донбасу. Прикордонники можуть робити винятки для КПВВ Криму з гуманітарних причин, а для КПВВ з ОРДЛО – з дозволу командувача ОС, але не можуть гарантуват, що бойовики пропустять людей в ОРДЛО.

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Теми: карантинДонбасКримКабінет міністрів
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