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Стадіон "Металіст" у Харкові можуть перетворити на госпіталь – Кучер

Середа, 8 квітня 2020, 01:25
Стадіон Металіст у Харкові можуть перетворити на госпіталь – Кучер

За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, стадіон "Металіст" за необхідності можуть перетворити у госпіталь для хворих на коронавірус.

Джерело: Кучер в ефірі програми "Віддзеркалення"

Пряма мова: "Ми зараз розглядаємо можливість розгорнути такий госпіталь на нашому "Металісті". Вже ми групою фахівців, в тому числі і лікарів, інспектували стадіон і найближчим часом ми визначимося, чи зможемо ми в тих боксах, які там є, зробити такий госпіталь".

Деталі: Також розглядається можливість використання  бази "Металіста" у селищі Високому для розміщення хворих або для обсервації. 

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Нагадаємо:

  • Станом на 9 ранку 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки захворювання на COVID-19, із них 45 – летальних, одужали після коронавірусу 28 осіб. У Харківській області зареєстрували 1 випадок зараження.

Українська правда

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Теми: Харківська областьХарків
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