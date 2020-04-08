Бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил – ООС

7 квітня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, втрат з українського боку не зафіксовано.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Один з обстрілів ворог здійснив за допомогою безпілотного літального апарата.

Російські найманці вели вогонь біля Кам’янки, Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Новоолександрівки, Новотошківського та Новозванівки.

"За допомогою безпілотного літального апарата ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч з транспортним засобом одного з вітчизняних центральних телеканалів. На щастя, ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав", – зазначають у штабі.

Окрім того, українські військові ліквідували одного окупанта.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – повідомили у штабі.