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Бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил – ООС

Середа, 8 квітня 2020, 07:24
Бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил – ООС

7 квітня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, втрат з українського боку не зафіксовано. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї". 

Деталі: Один з обстрілів ворог здійснив за допомогою безпілотного літального апарата. 

Російські найманці вели  вогонь біля Кам’янки, Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Новоолександрівки, Новотошківського та Новозванівки. 

"За допомогою безпілотного літального апарата ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч з транспортним засобом одного з вітчизняних центральних телеканалів. На щастя, ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав", – зазначають у штабі. 

Окрім того, українські військові ліквідували одного окупанта. 

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – повідомили у штабі. 

Українська правда
Теми: ООСДонбас
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