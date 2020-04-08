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Той, хто стріляв у "Мультика"-Титова в Миколаєві, був у медичній масці

Середа, 8 квітня 2020, 08:24
Той, хто стріляв у Мультика-Титова в Миколаєві, був у медичній масці

Зловмисник, який скоїв замах на миколаївського бізнесмена Михайла Титова, був помічений простими перехожими, проте описати його ніхто не зміг, через карантинні заходи.

Джерело: адвокат Сергій Войченко, який представляє інтереси Михайла Титова, у коментарі кореспонденту "Новости-N"

Пряма мова Войченка: "Близькі та друзі Михайла Миколайовича (Титова – ред.) зібрали фонд, щоб була можливість заплатити людям за інформацію, яка б могла сприяти розкриттю злочину. Можливо у водіїв збереглися якісь відеозаписи.

На сьогодні поліція думає, що стрілок був один.

Треба враховувати, що карантин також сприяв вчиненню злочину, бо злочинець перебував у медичній масці і це не викликало ні в кого жодних підозр. І навіть ті, хто його бачив, розпізнати якісь прикмети не зміг, адже він у масці.

Більше того, навіть якщо б його побачили поліцейські, то в умовах карантину до нього жодних питань не виникло б, було б більше запитань, якби він був без маски. Припускаємо, що якби не було карантину і він йшов у масці, то як мінімум до нього б могли бути якісь питання".

Деталі: Попередньо, стрілок був міцної статури, зріст – приблизно 170 сантиметрів, на ньому була кепка, яку він насунув на очі, а на обличчі – медична маска, як стверджують очевидці, чорного кольору, у руках він ніс спортивну сумку.

Також адвокат наголосив, що злочинець вичікував Титова зі свого "сховку". Поліція виявила на місці покривало.

Залишається поки незрозумілим, яким чином стрілок потрапив на технічний поверх п'ятиповерхового будинку, але це має з'ясувати слідство.

Передісторія:

  • Замах на Михайла Титова – відомого як авторитет "Мультик" - було скоєно вдень 6 квітня. Він отримав наскрізне кульове поранення в шию та щелепу. Лише завдяки тому, що охорона буквально за кілька хвилин доставила пораненого в лікарню "швидкої", його вдалося врятувати.
  • За оцінкою лікарів, він втратив близько 3 літрів крові і в лікарню був доставлений у стані геморагічного шоку. Після того, як лікарі стабілізували стан, бригада щелепно-лицьових хірургів провела операцію, в ході якої ушили пошкоджені кровоносні судини.
  • Стан Титова розцінюється як стабільно важкий. Він перебуває у реанімації.
  • Поліцейським вдалося виявити зброю, з якого скоїли замах, – на технічному поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Севастопольській, 47, у Миколаєві знайшли, за попередніми даними, автоматичну гвинтівку типу ВСС "Гвинторіз".

"Українська правда" в Threads

Теми: криміналМиколаївкарантин
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