На Львівщині уже 34 підтверджені випадки COVID-19
Станом на ранок 8 квітня у Львові та Львівській області підтверджено 34 випадки інфікування коронавірусом, з них 1 – летальний.
Джерело: сайт Львівської міськради з посиланням на заступницю міського голови Львова та керівницю міського штабу з протидії коронавірусу Галину Слічну
Дослівно: "Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 502 особи, госпіталізовані – 197, на амбулаторному лікуванні – 305 осіб, виписані – 112 осіб".
Деталі: Наразі у лікарні перебуває 85 осіб, з них в реанімації – 5 осіб, на апаратні ШВЛ – 2 особи.
У 353 осіб COVID-19 не підтвердився. Троє пацієнтів одужали.
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Передісторія:
- Станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.