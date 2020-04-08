На Львівщині уже 34 підтверджені випадки COVID-19

Станом на ранок 8 квітня у Львові та Львівській області підтверджено 34 випадки інфікування коронавірусом, з них 1 – летальний.

Джерело: сайт Львівської міськради з посиланням на заступницю міського голови Львова та керівницю міського штабу з протидії коронавірусу Галину Слічну

Дослівно: "Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 502 особи, госпіталізовані – 197, на амбулаторному лікуванні – 305 осіб, виписані – 112 осіб".

Деталі: Наразі у лікарні перебуває 85 осіб, з них в реанімації – 5 осіб, на апаратні ШВЛ – 2 особи.

У 353 осіб COVID-19 не підтвердився. Троє пацієнтів одужали.

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