Епіфаній проконсультувався з Зеленським, як святкувати Великдень

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Середа, 8 квітня 2020, 10:25

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній вважає, що богослужіння у передвеликодні дні і на сам Великдень мають бути, але щоб віряни до них долучалися через трансляції.

Джерело: пресслужба Київської Митрополії ПЦУ за результатами зустрічі Епіфанія і президента Володимира Зеленського, яка відбулась 7 квітня

Пряма мова: "Молитви і богослужіння у ці дні мають відбутися, щоби, залишаючись вдома, наші вірні могли долучитися до них через трансляції, щоби відчули – попри важкі обставини сьогодення величне свято прийшло до нас".

Деталі: Повідомляється, що президент і розповів предстоятелю ПЦУ про заходи, які вживаються державою, а Епіфаній – про рішення Церкви, ухвалені у зв’язку з пандемією та введенням карантину.

Зеленський зазначив, що важливо поєднувати зусилля держави та релігійних спільнот, щоб подолати коронавірус.

Що було раніше: У кінці березня Священний синод Православної Церкви України дозволив проведення богослужінь у храмах лише священнослужителями та церковнослужителями і хористами. 

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Передісторія: 

  • 31 березня Православна церква України повідомила, що збере синод, щоб вирішити, як святкувати Великдень на карантині.

Українська правда
Теми: Православна Церква України Епіфаній Зеленський карантин святкування


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