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У ПЦУ дозволили проводити богослужіння без прихожан

Вівторок, 24 березня 2020, 17:21
У ПЦУ дозволили проводити богослужіння без прихожан

Священний синод Православної Церкви України дозволяє проведення богослужінь у храмах лише священнослужителями та церковнослужителями і співаками.

Джерело: сайт ПЦУ

Дослівно: "Пункт 3 "Практичних настанов для єпископату, духовенства і вірних у зв’язку з оголошеною пандемією особливо небезпечної коронавірусної хвороби (COVID-19)" (затверджених Священним синодом 17 березня 2020 р.) дозволяє проведення богослужінь у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями і співаками, без особистої присутності мирян".

Деталі: Під час проведення таких богослужінь миряни повинні долучатися до спільної молитви, використовуючи можливості віддаленого зв’язку.

Таке рішення Синод під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія ухвалив під час телеконференції 24 березня.

Також Церква наполягатиме перед органами держвлади не закривати храми під час карантину.

Нагадаємо: Українська греко-католицька церква готова в разі епідемії коронавірусу в Україні перетворити всі свої храми на лікарні, де священики разом з лікарями рятуватимуть людей.

Українська правда
Теми: церкварелігіякоронавірусЕпіфаній
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