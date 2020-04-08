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33 хворих на коронавірус у критичному стані – Ляшко

Середа, 8 квітня 2020, 11:25
33 хворих на коронавірус у критичному стані – Ляшко

Наразі в Україні 33 людини, які хворіють на коронавірусну інфекцію, у критичному стані.

Джерело: брифінг головного санлікаря Віктора Ляшка 8 квітня

Пряма мова: "Наразі у закладах охорони здоров'я перебуває 757 людини, з них 37 дітей з коронавірусною хворобою. У критичному стані — ті, які потребують інтенсивної терапії, 33 особи. На амбулаторному лікуванні — 824 особи.

За минулу добу зареєстрували 206 нових випадків коронавірусної хвороби, з них – 20 випадків серед дітей, є випадки і серед медичних працівників.

До закладів охорони здоров’я за минулу добу з коронавірусною хворобою госпіталізували 66 осіб, з них 3-є дітей. У критичному стані з цих 66 осіб було госпіталізовано 3-є осіб.

За минулу добу померли 7 осіб: 4-ро в Івано-Франківській області. Вік померлих: 71, 82, 72, 69, дві особи до 60 років – це 51 і 58, у Києві помер чоловік 35 років".

Передісторія:

  • Станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків захворювання.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Україна
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