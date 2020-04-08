Електронний студентський тепер у відкритому доступі – Мінцифри

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Середа, 8 квітня 2020, 11:56

Міністерство цифрової трансформації запевняє, що цифровий студентський квиток відтепер є доступним для всіх.

Джерело: Мінцифри

Дослівно: "Понад 3 тижні майже 10 тисяч студентів тестували цифровий студентський. Відсьогодні він доступний для всіх! Більше 877 тисяч українських студентів вже можуть скористатися е-студентським у Дії.

Тепер можна не турбуватися про те, що залишили студентський вдома, адже електронна версія має таку саму юридичну силу, що й пластикова. Зараз студенти вже можуть завантажити застосунок або просто оновити, якщо він вже є, та перевірити чи відображається е-студентський".

Деталі: Завантажити безкоштовний мобільний застосунок "Дія" та отримати цифровий студентський квиток можна в App Store чи Google Play.

Мінцифри також перераховує, які додаткові функції за студентським у смартфоні можна буде отримати вже після карантину:

  • Отримати 50-відсоткову знижку на проїзд залізницею в плацкартних вагонах, а також здійснити посадку на поїзд;
  • Зареєструватися на рейс у межах країни;
  • Скористатися знижками в музеях та інших державних установах у сфері культури: це навіть можуть бути кінотеатри, розважальні центри та торговельні компанії;
  • Отримати знижку на проїзд у комунальному громадському міському чи приміському транспорті;
  • У деяких навчальних закладах е-студентським можна буде скористатися як читальним квитком у бібліотеці.

Що передувало: Запуск цифрових водійських прав і студентських квитків анонсували в уряді Олексія Гончарука восени 2019 року.

Українська правда
Теми: студенти


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