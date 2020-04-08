Електронний студентський тепер у відкритому доступі – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації запевняє, що цифровий студентський квиток відтепер є доступним для всіх.

Джерело: Мінцифри

Дослівно: "Понад 3 тижні майже 10 тисяч студентів тестували цифровий студентський. Відсьогодні він доступний для всіх! Більше 877 тисяч українських студентів вже можуть скористатися е-студентським у Дії.

Тепер можна не турбуватися про те, що залишили студентський вдома, адже електронна версія має таку саму юридичну силу, що й пластикова. Зараз студенти вже можуть завантажити застосунок або просто оновити, якщо він вже є, та перевірити чи відображається е-студентський".

Деталі: Завантажити безкоштовний мобільний застосунок "Дія" та отримати цифровий студентський квиток можна в App Store чи Google Play.

Мінцифри також перераховує, які додаткові функції за студентським у смартфоні можна буде отримати вже після карантину:

Отримати 50-відсоткову знижку на проїзд залізницею в плацкартних вагонах, а також здійснити посадку на поїзд;

Зареєструватися на рейс у межах країни;

Скористатися знижками в музеях та інших державних установах у сфері культури: це навіть можуть бути кінотеатри, розважальні центри та торговельні компанії;

Отримати знижку на проїзд у комунальному громадському міському чи приміському транспорті;

У деяких навчальних закладах е-студентським можна буде скористатися як читальним квитком у бібліотеці.

Що передувало: Запуск цифрових водійських прав і студентських квитків анонсували в уряді Олексія Гончарука восени 2019 року.