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Водійські права і студентські квитки зроблять електронними

П'ятниця, 27 вересня 2019, 11:55
Водійські права і студентські квитки зроблять електронними

Уряд працює над запуском цифрових водійських прав і студентських квитків.

Джерело: інтерв'ю віце-прем'єра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова "Українській правді"

Пряма мова: "Наприклад, зараз ми працюємо над запуском цифрових водійських прав і цифрових студентських квитків. І скоро запустимо експеримент, коли люди зможуть замість пластикових прав возити з собою цифрові права, і ніхто не буде за це штрафувати".

Деталі: Йдеться про програму в смартфоні додаток з водійськими правами і QR-кодом. На думку Федорова, це набагато зручніше, адже "планшет є у 30% поліцейських". Вони можуть відсканувати QR-код і перевірити посвідчення у своїй базі даних.

У селах же, де немає планшетів, за словами віце-прем'єра, все одно поліцейські сідають у патрульний автомобіль і дзвонять на базу, щоб перевірити посвідчення.

Українська правда

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Теми: автоФедоров
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