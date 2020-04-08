Кабмін просить дозволу не випускати українців за кордон

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Середа, 8 квітня 2020, 14:45

Кабінет міністрів пропонує тимчасово заборонити проїзд на територію України іноземних громадян із країн, де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби, а також заборонити виїзд українців за кордон.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Кабмін пропонує парламенту в разі оголошення карантину надати уряду право тимчасово обмежувати або забороняти проїзд на територію України іноземних громадян і транспортних засобів із країн, де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби, а також забороняти виїзд громадян України за кордон".

Деталі: Також передбачається, що люди, які мають підозру на інфекційну хворобу або мали контакти з хворими, ці особи надаватимуть "інформовану згоду на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів", зокрема, згоду на самоізоляцію або ізоляцію.

Законопроєкт визначає, що пропуск через держкордон осіб, які були у країнах або регіонах, де вирує  небезпечна інфекція, вважати такими, які мали контакт із хворим, і після перетину кордону їх будуть направляти до спеціалізованих закладів.

Водночас цей пункт має виключення. Зокрема, це не стосується: співробітників дипломатичних і консульських установ, представників офіційних місій, представників організацій, акредитованих в Україні та членів їхніх родини, водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажу повітряних і морських суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони мали контакт з особою, хворою на особливо небезпечну інфекційну хворобу.  

Особи, які порушують карантин, нестимуть відповідальність відповідно до закону.

Передісторія: 

  • 7 квітня в Україну в’їхало понад 4,8 тисяч наших співвітчизників, всього ж прикордонники здійснили 9,6 тисяч пропускних операцій. За часи Незалежності це найменший на даний момент показник перетину державного кордону.

Теми: кордон карантин Кабінет міністрів українці коронавірус


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