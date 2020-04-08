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Папа Римський: коронавірус – це відповідь природи на зміну клімату

Середа, 8 квітня 2020, 16:01
Папа Римський: коронавірус – це відповідь природи на зміну клімату

Папа Римський Франциск вважає, що спалах коронавірусу є одним з "відгуків природи" на зміни клімату в світі і тих, хто на ці зміни не реагує.

Джерело: CNN, інтерв'ю Папи британському католицькому журналісту Остіну Айвері

Пряма мова: "Ми не відреагували на часткові катастрофи. Хто зараз говорить про пожежі в Австралії або пам'ятає, що 18 місяців тому човен міг перетнути Північний полюс, тому що всі льодовики розтанули? Хто зараз говорить про повені?

Я не знаю, чи є вони помстою природи, але вони, безумовно, є реакцією природи".

Деталі: Папа Франциск також сказав, що він одужує від свого бронхіту і ще більше молиться зі своєї резиденції у Ватикані під час цього "періоду великої невизначеності".

Він ходить на сповідь щовівторка, щоб попросити вибачення за свій егоїзм.

Папа також розповів, що "стурбований лицемірством деяких політичних діячів, які говорять про те, що можуть зіткнутися з кризою, про проблему голоду в світі, але які тим часом виробляють зброю".

Він вважає, що люди повинні сповільнити темпи виробництва і споживання і "навчитися розуміти і споглядати світ природи".

За його словами, бездомних слід поміщати на карантин в готелях: "Днями з'явилася фотографія парковки в Лас-Вегасі, де їх (бездомних - ред.) помістили на карантин. І готелі були порожні. Але бездомні не можуть піти в готель. Це час, щоб побачити бідних".

Українська правда

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Теми: церкварелігіякоронавірусекологіяCovid-2019
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