В ОРДО стверджують, що у них лише 6 хворих на Covid і 0 померлих

Окупанти з Донецької області запевняють, що на тимчасово окупованій ними території станом на 8 квітня зафіксовано всього шість випадків зараження коронавірусом.

Джерело: сепаратистські сайти із посиланням на "мінздрав днр"

Деталі: Там кажуть, що з 14 березня у них діє "режим підвищеної готовності через загрозу поширення коронавирусной інфекції".

Повідомляється, що за минулу добу з підозрою на коронавірусну інфекцію було госпіталізовано 13 осіб. Всього в стаціонарних відділеннях нібито знаходяться 182 людини, 14424 - в режимі самоізоляції вдома.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дізналося, що нещодавно в лікарні окупованого міста Амвросіївка, що в Донецькій області, помер інфікований коронавірусом чоловік.

За даними МінТОТ, ситуація з захворюваністю на COVID-19 на тимчасово окупованих територіях погіршується, проте російські окупаційні адміністрації ОРДЛО і Криму продовжують наражати громадян на небезпеку, приховуючи реальну картину.