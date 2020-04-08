На Донбасі ворог стріляє з "відведених" мінометів: поранення отримав один боєць

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Середа, 8 квітня 2020, 18:00

Від початку доби 8 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, один український військовий отримав поранення.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Тричі ворог застосовував так і не відведені попри Мінські домовленості міномети калібрів 120 мм і 82 мм.

Також під час обстрілів окупанти застосували проти українських захисників гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зазначається, що завдяки рішучим діям Об’єднані сили вчасно припинили усі ворожі провокації.

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

Усі злочинні дії російських найманців отримали адекватну відповідь з боку українських військовослужбовців, які прицільним вогнем по опорних пунктах противника рішуче припиняли будь-яку ворожу активність. Втрати противника уточнюються".

Додатково: За повідомленням штабу, на ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію  серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі


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