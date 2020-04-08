51 медик заразився коронавірусом на Буковині

У Чернівецькій області вже 51 медпрацівник захворів на коронавірусну хворобу Covid-19.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на інформацію, отриману в пресслужбі Чернівецької облдержадміністрації

Пряма мова: "Станом на сьогодні (8 квітня – ред.) у Чернівецькій області є 51 медпрацівник із підтвердженим COVID-19. З них 40 осіб безсимптомні, а 11 мають симптоми захворювання. Шестеро медпрацівників заразились під час виконання професійних обов'язків".

Деталі: За даними ОДА, найбільше медиків захворіли у Хотинському районі. Зокрема, у місцевій райлікарні COVID-19 діагностували вже у 22 медпрацівників.

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області встановлений діагноз COVID-19 мають 38 медиків.

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