У ТКГ домовилися про обмін полоненими не пізніше Великодня – ОПУ
Тристороння контактна група під час засідання в середу в режимі відеоконференції досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб, яке повинне відбутися не пізніше Пасхи.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Деталі: Під час відеоконференції були досягнуті домовленості щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб.
Датою обміну назвали не пізніше Великодня.
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Нагадаємо: Через карантин і поширення коронавірусу зустріч ТКГ у середу відбувається у форматі відеоконференції.