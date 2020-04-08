У ТКГ домовилися про обмін полоненими не пізніше Великодня – ОПУ

Тристороння контактна група під час засідання в середу в режимі відеоконференції досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб, яке повинне відбутися не пізніше Пасхи.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Під час відеоконференції були досягнуті домовленості щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб.

Датою обміну назвали не пізніше Великодня.

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Нагадаємо: Через карантин і поширення коронавірусу зустріч ТКГ у середу відбувається у форматі відеоконференції.