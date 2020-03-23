Через коронавірус зустріч ТКГ відбудеться у відеоформаті

Зустрічі ТКГ у Мінську не буде, 25 березня сторони проведуть переговори в форматі відеоконференції через загрозу коронавірусу.

Джерело: речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, якого цитує Радіо Свобода.

Пряма мова: "Зустріч Тристоронньої контактної групи і її робочих груп пройде в форматі відеоконференції".

Деталі: За його словами таке рішення прийнято у зв’язку з пандемією коронавірусу, про що білоруську сторону повідомила ОБСЄ.

Нагадаємо: Чергове засідання ТКГ по Україні заплановане на 25 березня. На ньому планували підписати угоду про створення громадської консультативної ради за участю представників окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Ця домовленість, досягнута 11 березня у Мінську головою офісу президента України Андрієм Єрмаком та заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, викликала критику всередені фракції "Слуга народу", в опозиції і громадськості.

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