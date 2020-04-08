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В ОПУ обговорювали введення надзвичайного стану

Середа, 8 квітня 2020, 21:58
В ОПУ обговорювали введення надзвичайного стану

У координаційній раді з протидії коронавірусу допускають введення надзвичайного стану в Україні та обговорювали це питання разом із президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: заступник голови Офісу президента України, секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Тимошенка: "Така можливість (введення надзвичайного стану – УП) завжди є. Але ми ж дивимось на ситуацію, яка зараз є. Зараз введена надзвичайна ситуація. Станом на зараз ми вважаємо заходи, які вже введені, достатніми. 

Але ж все одно – ти виходиш на вихідних і бачиш, скільки людей гуляють в парку, розумієш? Тому ми усіх закликаємо до того, щоб вони знаходились вдома, менше гуляли та були завжди в масках".

Деталі: Він розповів, що введення надзвичайного стану проговорювали із президентом. Це може статися тоді, коли влада "без надзвичайного стану не зможе зупинити поширення коронавірусу".

Тимошенко пояснив, що надзвичайний стан – це заходи, які можуть допомагати контролювати ситуацію, а також те, щоб люди знаходилися вдома.

У координаційних нарадах МОЗ разом із науковцями розробили декілька сценаріїв поширення коронавірусу. У них є оптимістичний, негативний і середній.

В порівнянні з іншими країнами, Україна наразі йде по оптимістичному сценарію розвитку подій, запевнив Тимошенко.

 

Повна версія інтерв’ю буде доступна вранці у четвер 9 квітня.

Що було раніше: Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19.

Українська правда

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Теми: Офіс президентакоронавірусТимошенкокарантин
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