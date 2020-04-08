Кличко порахував, скільки штрафів кияни заплатили через коронавірус

Кияни, які порушили обмежувальні заходи, впроваджені для упередження поширення коронавірусу, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Україна-24"

Пряма мова Кличка: "На сьогодні поліція склала вже 600 адміністративних протоколів. За декількома стягнули в бюджет міста вже 100 тисяч гривень. Ці кошти стягують через суд. Люди, які не розуміють закликів дотримуватися обмежувальних заходів, - безвідповідальні у ставленні до себе та до оточуючих. І тому - нехай платять".

Деталі: Кличко наголосив, що послаблення обмежувальних заходів розглядатимуть тільки після зниження динаміки захворюваності в столиці.

Нагадаємо: Станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.