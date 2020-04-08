Кличко порахував, скільки штрафів кияни заплатили через коронавірус

1081 перегляд
Середа, 8 квітня 2020, 23:24

Кияни, які порушили обмежувальні заходи, впроваджені для упередження поширення коронавірусу, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Україна-24"

Пряма мова Кличка: "На сьогодні поліція склала вже 600 адміністративних протоколів. За декількома стягнули в бюджет міста вже 100 тисяч гривень. Ці кошти стягують через суд. Люди, які не розуміють закликів дотримуватися обмежувальних заходів, - безвідповідальні у ставленні до себе та до оточуючих. І тому - нехай платять".

Деталі: Кличко наголосив, що послаблення обмежувальних заходів розглядатимуть тільки після зниження динаміки захворюваності в столиці.

Нагадаємо: Станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.

Теми: Віталій Кличко Київ коронавірус епідемія штрафи


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кличко: На обсервації в Києві 207 людей, готові прийняти ще 3 тисячі 7 квітня 2020, 12:36
У Києво-Печерській Лаврі четверо хворих на COVID-19 6 квітня 2020, 12:22
У Києві можуть заборонити навіть рух приватних авто – Кличко 5 квітня 2020, 11:40
Усі новини
Головні новини
Яким буде Великдень на карантині: МВС і церковники узгодили формат свята
В ОПУ обговорювали введення надзвичайного стану
Уряд змінив карантинні обмеження. Що нового
Новини 8 квітня: карантин до травня, справи проти Порошенка
Усі новини
опитування

Як родичі та друзі впливають на емоційний стан українців під час карантину

Діти

Як діагностувати гіперактивність у дітей та чи треба лікувати