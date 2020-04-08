У Києві "замінували" лікарню, де лежать хворі з коронавірусом

У поліцію Києва подзвонили аноніми і повідомили про мінування Олександрівської клінічної лікарні, де лікуються хворі на Covid-19 пацієнти.

Джерело: "Київ оперативний" у Facebook, Укрінформ, сайт столичної поліції

Деталі: За даними КО, на лінію 102 надійшов виклик про замінування 10-го корпусу Олександрівської лікарні. За словами заявника, він заклав 5 кілограмів тротилу і о 3-й ночі 9 квітня станеться вибух.

Як з’ясував Укрінформ, до лікарні виїхала слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки. Поки невідомо, чи буде проходити евакуація.

Пізніше ситуацію прокоментували і на сайті столичної поліції. Там сказали, що у середу о 21:40 до поліції зателефонував невідомий та сказав, що в одному з корпусів лікарняного закладу закладено вибухівку.

Туди виїхали вибухотехніки та кінологи. Вони встановили, що в корпусі, про замінування якого вказав невідомий, розташоване кардіологічне відділення.

За даними поліції, адміністрація лікарні прийняла рішення про переведення хворих на час перевірки в інший корпус.

Зараз поліцейські встановлюють чоловіка, який повідомив про закладення вибухівки.

Нагадаємо: