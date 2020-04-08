У Києві "замінували" лікарню, де лежать хворі з коронавірусом

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Середа, 8 квітня 2020, 23:26

У поліцію Києва подзвонили аноніми і повідомили про мінування Олександрівської клінічної лікарні, де лікуються хворі на Covid-19 пацієнти.

Джерело: "Київ оперативний" у Facebook, Укрінформ

Деталі: За даними КО, на лінію 102 надійшов виклик про замінування 10-го корпусу Олександрівської лікарні. За словами заявника, він заклав 5 кілограмів тротилу і о 3-й ночі 9 квітня станеться вибух.

Як з’ясував Укрінформ, до лікарні виїхала слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки. Поки невідомо, чи буде проходити евакуація.

Нагадаємо:

  • 6 квітня головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко повідомила, що один із 43 пацієнтів із COVID-19, як перебувають у лікарні, помер, ще декілька осіб – у важкому стані.

Теми: Київ надзвичайна подія коронавірус


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