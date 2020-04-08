У Києві "замінували" лікарню, де лежать хворі з коронавірусом
У поліцію Києва подзвонили аноніми і повідомили про мінування Олександрівської клінічної лікарні, де лікуються хворі на Covid-19 пацієнти.
Джерело: "Київ оперативний" у Facebook, Укрінформ
Деталі: За даними КО, на лінію 102 надійшов виклик про замінування 10-го корпусу Олександрівської лікарні. За словами заявника, він заклав 5 кілограмів тротилу і о 3-й ночі 9 квітня станеться вибух.
Як з’ясував Укрінформ, до лікарні виїхала слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки. Поки невідомо, чи буде проходити евакуація.
Нагадаємо:
- 6 квітня головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко повідомила, що один із 43 пацієнтів із COVID-19, як перебувають у лікарні, помер, ще декілька осіб – у важкому стані.