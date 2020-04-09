Уряд змінив карантинні обмеження. Що нового

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Четвер, 9 квітня 2020, 18:18

Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19.

Джерело: телеграм-канал прем’єр-міністра Дениса Шмигаля

Пряма мова: "Уточнили перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину та категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляції".

Детали:

Зокрема, уряд дозволив працювати таким об’єктам:

- поштової та кур’єрської діяльності;

- будівельних робіт;

- зі збирання та заготівлі відходів;

- хімчистки.

Спочатку в цьому переліку також значилися заклади торгівлі будівельними матеріалами, але пізніше Кабмін вніс правки в документ і ця категорія об'єктів з нього зникла.

Також Кабмін дозволив обходитись без самоізоляції деяким категоріям людей у віці старше 60 років. Це:

- державні службовці, депутати всіх рівнів, міські голови, судді та інші особи , на яких поширюється дія закону "Про запобігання корупції";

- військовослужбовці та працівники ЗСУ, інших законних військових формувань та правоохоронних органів;

- особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення Covid-19;

- особи, які забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій, які:

  • провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонної промисловості;
  • надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров'я;
  • є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;
  • включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
  • є об'єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.

Крім того, Кабінет міністрів затвердив порядок обов'язкової госпіталізації осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (самоізоляторів).

Надав місцевим органам влади право здійснювати видатки на проживання осіб в обсерваторах за рахунок коштів місцевих бюджетів (зокрема резервного фонду цих бюджетів).

 

Також Кабінет міністрів визначив, що перебування осіб в обсерваторах-ізоляторах, крім харчування, є безкоштовним.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів карантин коронавірус Covid-2019


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