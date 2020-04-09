Мінування Олександрівської лікарні не було – поліція

Інформація про мінування одного з корпусів Олександрівської лікарні у Києві не підтвердилася, поліція відкрила провадження щодо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Інформація про замінування медичного закладу не підтвердилася. Під час перевірки будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних речовин і предметів не виявлено.

На момент обстеження закладу було евакуйовано понад 100 осіб, серед яких пацієнти та медперсонал".

Деталі: Слідчий відділ Печерського управління поліції вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідома неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання псевдомінера.

Цьому передувало: 8 квітня о 21:40 до поліції зателефонував невідомий та сказав про те, що в одному з корпусів лікарняного закладу закладено вибухівку. У тому корпусі розташоване кардіологічне відділення – адміністрація лікарні на час перевірки перевела хворих в інший корпус.

В Олександрівській лікарні перебувають і інфекційні хворі, зокрема, люди з діагностованою коронавірусною хворобою COVID-19.