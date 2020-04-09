За добу кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла на 224, померлих – на 5

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Четвер, 9 квітня 2020, 09:36

Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки.

Джерело: Центр громадського здоров’я за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабораторних центрів, МОЗ

Деталі: Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей.

 

За попередню добу, 7 квітня, було отримано підтвердження 206 нових випадків, а летальних випадків було загалом 52.

Загалом 45 людей вже одужали (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі).

Станом на 9 ранку 9 квітня коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 102 випадки;

Волинська область – 38 випадків;

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 31 випадок;

Закарпатська область – 51 випадок;

Запорізька область – 47 випадків;

Івано-Франківська область – 218 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

м. Київ – 300 випадків;

Київська область – 130 випадків;

Львівська область – 61 випадок;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 43 випадки;

Полтавська область – 19 випадків;

Рівненська область – 64 випадки;

Сумська область – 56 випадків;

Тернопільська область – 169 випадків;

Харківська область – 5 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Чернівецька область – 302 випадки;

Черкаська область – 80 випадків;

Чернігівська область – 9 випадків.

 

За добу до ЦГЗ  надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Усього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.

Теми: коронавірус Covid-2019 Україна епідемія


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