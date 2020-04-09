За добу кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла на 224, померлих – на 5
Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки.
Джерело: Центр громадського здоров’я за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабораторних центрів, МОЗ
Деталі: Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей.
За попередню добу, 7 квітня, було отримано підтвердження 206 нових випадків, а летальних випадків було загалом 52.
Загалом 45 людей вже одужали (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі).
Станом на 9 ранку 9 квітня коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 102 випадки;
Волинська область – 38 випадків;
Дніпропетровська область – 41 випадок;
Донецька область – 11 випадків;
Житомирська область – 31 випадок;
Закарпатська область – 51 випадок;
Запорізька область – 47 випадків;
Івано-Франківська область – 218 випадків;
Кіровоградська область – 78 випадків;
м. Київ – 300 випадків;
Київська область – 130 випадків;
Львівська область – 61 випадок;
Луганська область – 3 випадки;
Одеська область – 43 випадки;
Полтавська область – 19 випадків;
Рівненська область – 64 випадки;
Сумська область – 56 випадків;
Тернопільська область – 169 випадків;
Харківська область – 5 випадків;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 16 випадків;
Чернівецька область – 302 випадки;
Черкаська область – 80 випадків;
Чернігівська область – 9 випадків.
За добу до ЦГЗ надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Усього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.