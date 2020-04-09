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Єврокомісія пропонує продовжити обмеження на в'їзд в ЄС до 15 травня

Четвер, 9 квітня 2020, 10:43
Єврокомісія пропонує продовжити обмеження на в'їзд в ЄС до 15 травня

Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасове обмеження для громадян третіх країн на несуттєві поїздки в країни Європейського союзу і Шенгенської зони до 15 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

"Досвід держав-членів та інших країн показує, що заходи, що застосовуються для боротьби з поширенням вірусу, вимагають понад 30 днів, щоб бути ефективними. Комісія закликає до скоординованого підходу до продовження, оскільки дії на зовнішніх кордонах можуть бути ефективними тільки в тому випадку, якщо вони здійснюються усіма країнами ЄС і Шенгенської зони на всіх кордонах, з однаковою датою закінчення і однаковим чином", - йдеться в заяві.

Обмеження на поїздки, а також пропозиція на його продовження поширюється на "зону ЄС +", яка включає в себе всі держави-члени Шенгенської зони (включаючи Болгарію, Хорватію, Кіпр і Румунію) і 4 Шенгенських асоційованих держави (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія) - загалом 30 країн.

В Єврокомісії відзначили, що оцінка поточної ситуації вказує на триваюче зростання числа нових випадків захворювання і смертей в ЄС, а також на розвиток пандемії за межами ЄС, в тому числі в країнах, з яких мільйони людей зазвичай приїжджають в ЄС щороку.

"У цьому контексті продовження обмеження на поїздки необхідно для зниження ризику подальшого поширення захворювання", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 18 березня лідери ЄС на саміті, який проходив у режимі відеоконференції, погодилися на закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів у відповідь на спалах коронавірусу.

Обмеження на поїздки не поширюється на громадян ЄС, громадян країн Шенгенської зони, що не входять в ЄС, і членів їх сімей, а також громадян країн, які не є громадянами ЄС, які є постійними жителями ЄС з метою повернення додому.

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Теми: ЄСКаплін
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