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Підприємець від "Слуги народу" обійшов екс-мера Полтави і Капліна

Понеділок, 22 липня 2019, 15:55

Кандидат від "Слуги народу" підприємець Дмитро Нальотов випереджає  колишнього міського голову Полтави Олександра Мамая та нардепа двох попередніх скликань Сергія Капліна на 144-му одномандатному виборчому окрузі у Полтавській області.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії після опрацювання 57,64% протоколів.

Нальотов  наразі набирає 41,57% голосів, на другому місці самовисуванець Мамай - 17,89%, а Каплін третій - 10,53%.

 
Дмитро Нальотов
 

За даними ЦВК, 34-річний Нальотов має вищу освіту. Він - фізична особа – підприємець.

Підприємство Нальотова займається підтримкою функціювання атракціонів і тематичних парків.

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Нагадаємо: 

  • У 2017 році колишній член партії "БПП" Каплін заявляв, що його, а не Іллю Киву, вибрали головою Соціалістичної партії України.
  • У листопаді 2017 року у Полтаві напали на суддю Ларису Гольник та її чоловіка Ігоря Гавриленка. За словами Гольник, до нападу причетний Мамай.
  • У травні 2016 року суддя Октябрського райсуду Лариса Гольник показала відео, на якому мер Полтави Олександр Мамай намагається "домовитися" з нею про закриття корупційного адмінпровадження проти нього.

Українська правда

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Теми: Слуга народуКаплінВерховна РадавибориПолтава
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