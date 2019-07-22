Підприємець від "Слуги народу" обійшов екс-мера Полтави і Капліна

Кандидат від "Слуги народу" підприємець Дмитро Нальотов випереджає колишнього міського голову Полтави Олександра Мамая та нардепа двох попередніх скликань Сергія Капліна на 144-му одномандатному виборчому окрузі у Полтавській області.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії після опрацювання 57,64% протоколів.

Нальотов наразі набирає 41,57% голосів, на другому місці самовисуванець Мамай - 17,89%, а Каплін третій - 10,53%.

Дмитро Нальотов

За даними ЦВК, 34-річний Нальотов має вищу освіту. Він - фізична особа – підприємець.

Підприємство Нальотова займається підтримкою функціювання атракціонів і тематичних парків.

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