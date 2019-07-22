Підприємець від "Слуги народу" обійшов екс-мера Полтави і Капліна
Кандидат від "Слуги народу" підприємець Дмитро Нальотов випереджає колишнього міського голову Полтави Олександра Мамая та нардепа двох попередніх скликань Сергія Капліна на 144-му одномандатному виборчому окрузі у Полтавській області.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії після опрацювання 57,64% протоколів.
Нальотов наразі набирає 41,57% голосів, на другому місці самовисуванець Мамай - 17,89%, а Каплін третій - 10,53%.
За даними ЦВК, 34-річний Нальотов має вищу освіту. Він - фізична особа – підприємець.
Підприємство Нальотова займається підтримкою функціювання атракціонів і тематичних парків.
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Нагадаємо:
- У 2017 році колишній член партії "БПП" Каплін заявляв, що його, а не Іллю Киву, вибрали головою Соціалістичної партії України.
- У листопаді 2017 року у Полтаві напали на суддю Ларису Гольник та її чоловіка Ігоря Гавриленка. За словами Гольник, до нападу причетний Мамай.
- У травні 2016 року суддя Октябрського райсуду Лариса Гольник показала відео, на якому мер Полтави Олександр Мамай намагається "домовитися" з нею про закриття корупційного адмінпровадження проти нього.
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