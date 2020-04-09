Глава УГКЦ закликав не приносити великодні кошики на освячення

Глава УГКЦ повідомив, що церква на час карантину звільняє вірян від участі у недільних та святкових богослужіннях, обов’язку сповіді та причастя, а також закликав не приносити у цьому році до церкви великодні кошики.

Джерело: відеозвернення глави УГКЦ Святослава Шевчука

Деталі: За словами Святослава, церква вводить особливі дозволи та особливі диспензи, тобто звільнення від регламентованих церквою обов'язків у особливих випадках.

Пряма мова: "Перше – це звільнення від церковної заповіді, яка нам каже кожної неділі і кожного свята брати участь у богослужінні у храмі. У зв’язку з цими надзвичайними обставинами, церква знімає цей обов’язок і кличе вас залишатися вдома.

Друга диспенза стосується обов’язку у час великого посту, готуючись до Пасхи, приступати до сповіді і причастя. Дбаючи про ваше здоров’я, наша церква проголосила звільнення і від цього обов’язку, надаючи можливість вам його сповнити впродовж місяця після закінчення карантину.

У квітну неділю ми благословляємо лозу, у Великодню неділю благословляємо наші пасхальні кошики. У цьому році, зважаючи на такі надзвичайні обставини, ми просимо максимально не приносити їх до освячення до храму.

Ви зможете освятити і лозу, і пасхальні кошики у ваших домівках за допомогою онлайн-трансляцій. Там, де неможливо брати участі в Пасхальному богослужінні, батько родини може свяченою водою покропити ці страви. І будьте певні, ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння".

Святослав розповів, що навіть в таких обставинах віряни приходять до священиків і просять про причастя, то священник не має морального права відмовити: "Але я прошу вас не наполягайте. У даних обставинах прошу сповідатися лише в небезпеці смерті".

Він додав, що в УГКЦ причастя повинні проводити так, як це приписують правила карантину: "Ми просимо, щоб в наших храмах священики звершували служби без вірних, просимо бути їх на дворі, зберігаючи соціальну дистанцію та інші санітарні приписи".

Священник має бути у масці, а також під час причастя віряни мають широко відкривати вуста і не торкатися ними ложечки: "Сам подих теж може бути небезпечним, тому після уділення причастя ми просимо наших священиків після кожного причасника чинно, відповідально дезінфікувати цю ложечку рушником, просоченим спиртом відповідної концентрації".

Глава церкви закликав усіх вірян залишатися вдома, але якщо люди таки прийдуть до церкви, то вони мусять дотримуватися правил карантину, так само як і священики.

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